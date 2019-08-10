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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- İsrail askerleri, Gazze’de gözlem noktasını vurdu: 4 ölü İzle

- İsrail askerleri, Gazze’de gözlem noktasını vurdu: 4 ölü İzle

bombardıman görüntüleri

( GAZZE ) GAZZE

Çatışma Gesi İsrail Saldırı 


- İsrail askerleri ve bir grup Filistinli silahlı arasında çatışma çıktı, Deyr El Balah bölgesinde yaşanan olayda, 4 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin’in Gazze Şeridi’nde, gece saat 03.00 civarında çatışma çıktı. Çatışma, Gazze’nin Deyr El Balah bölgesinin doğusunda bulunan sınır hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsrail askerleri, Filistinlilere ait bir sınır gözlem noktasını hedef aldı. İsraillilerin saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail tarafına bir bombanın da düştüğü öğrenildi. İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilere ait mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen mühimmatın, 4 AK-47 saldırı tüfeği, el bombaları ve bir adet roket atardan oluştuğu kaydedildi. İsrail ordusu ayrıca, 4 Filistinliye ait olan cansın bedenleri de aldıklarını açıkladı.

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