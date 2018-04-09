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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İsrail askerleri Gazze'de gazetecilerin gösterisine gazla müdahale etti - GAZZE

İsrail askerleri Gazze'de gazetecilerin gösterisine gazla müdahale etti - GAZZE



: - Gazetecilerin düzenlediği gösteriye İsrail askerlerinin gazla müdahalesi - Ellerinde Yasir Murteca'nın fotoğrafını taşıyan göstericilerden detaylar - Gazeteci Mahmud el - Luh ile röportaj - Gösteriden detaylar GAZZE (AA) - İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ni doğu sınırı bölgesinde gazetecilerin düzenlediği gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Filistinli gazeteciler, Gazze 'nin doğu sınırında El - Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında düzenlediği gösteride, birkaç gün önce İsrail askerleri tarafından şehit edilen meslektaşları Yasir Murteca'nın fotoğrafını taşıdı.Basın özgürlüğü kapsamında sloganların atıldığı gösteriye İsrail askerleri yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Gazeteci Mahmud el - Luh, "İsrail askerleri, üzerimizde basın üyelerine has kıyafetler olmasına rağmen barış yanlısı gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti." dedi.
İsrai'in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara son vermesi için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Luh, BM kurumlarından da İsrail'in gazetecilere yönelik suçlarının araştırılması için ilgili heyetin bölgeye gönderilmesi çağrısında bulundu.Filistinlilerin, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde 30 Mart cuma gününden bu yana düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada 6 Nisan Cuma günü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca şehit olmuştu.Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 32'ye yükseldi. Gazze 'de hükümete bağlı Enformasyon Merkezi'nin açıklamasına göre, söz konusu gösteriler sırasında, 13'ü gerçek mermi, 2'si gaz kapsülünün yol açtığı kırık, 25'i gazdan etkilenme olmak üzere 40 gazeteci yaralandı.

Uluslararası Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Harekete Geç Hükümet 

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