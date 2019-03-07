Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail Askerleri Gazze'de Filistinli Genci Öldürdü

- İsrail Askerleri Gazze'de Filistinli Genci Öldürdü

israil askerlerinin Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 15 yaşında bir Filistinli bir genç şehit oldu, 4 Filistinli de yaralandı.

( GAZZE ) - İsrail askerleri Gazze'de Filistinli genci öldürdü GAZZE

Şehit Protesto İsrail Yazılı Açıklama 


- İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahalesinde 15 yaşında bir Filistinli bir genç öldü, 4 Filistinli yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Saif Eldin Emad Ebu-Zaid'in hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 4 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi. Filistinliler, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında akşam saatlerinde Gazze'nin doğu sınırında bir araya gelerek protestolar düzenliyor. İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli öldü, 30 binden fazla Filistinli de yaralandı.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı