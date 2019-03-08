İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti - GAZZE
: - Gazze 'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler - Filistinlilerin taşıdıkları Filistin ve Türk bayrakları - Sınırda yakılan lastiklerden yükselen dumanlar - İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi - Filistinli gençlerin taş aması - Gösteride yaralananların sedye ile ambulansa taşınmasıİsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 47 kişi yaralandı. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Refah kentinin doğu sınırında yaraladığı bir Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.Açıklamada, Gazze sınırındaki gösterilerde ayrıca 2'si gazeteci, 4'ü sağlık görevlisi, 47 kişinin yaralandığı ifade edildi.Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, gösterilerde 26 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
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