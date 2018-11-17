- İsrail askerleri gazetecilerin eylemlerine müdahale etti



- İsrail’in basın mensuplarına yönelik ihlallerini protesto eden gazetecilere İsrail askerleri müdahalede bulundu. Yerel ve uluslararası basın çalışanları, İsrail’in bölgede görev yapan gazetecilere yönelik ihlallerini protesto etmek için bir araya geldi. Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktasında düzenlenen gösteriye İsrail askerleri müdahalede bulundu. Askerler, Gazze ve Batı Şeria'da gazetecilere yönelik ihlallerine tepki gösteren yazılı pankartlar taşıyan gazetecilere gaz ve ses bombasıyla saldırdı.

