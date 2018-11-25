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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- İsrail Askerleri Filistinlilerin Dayanışma Gösterisine Müdahale Etti

- İsrail Askerleri Filistinlilerin Dayanışma Gösterisine Müdahale Etti

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Polis İsrail Irak 

-İsrailin müdahalesi

( KUDÜS ) - İsrail askerleri Filistinlilerin dayanışma gösterisine müdahale etti KUDÜS

- Bu sabah İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays'ın serbest bırakılması için düzenlenen gösteriye İsrail polisi müdahale etti. Kudüs Valisi Adnan Gays, İsrail askerleri tarafından bu sabah 3’üncü defa hukuksuzca gözaltına alındı. Filistinliler Vali Gays’a destek gösterisi düzenleyerek, Gays’ın serbest bırakılmasını talep etti. İsrail askerleri, Kudüs Valisi Adnan Gays'a destek için düzenlenen gösteriye müdahalede bulundu. İsrail askerlerinin gösteri düzenleyen Filistinlileri dağıtmak için ses bombaları kullandığı ve görüntü almak isteyen bir Filistinliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Gays, İsrail askerleri tarafından son iki ayda 2 kez gözaltına alınmış ve birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.
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