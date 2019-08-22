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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İsrail askerleri Filistinli genci yaka paça gözaltına aldı - RAMALLAH Haberi

İsrail askerleri Filistinli genci yaka paça gözaltına aldı - RAMALLAH Haberi



: - Gösteriye katılan Filistinli gencin güç kullanılarak gözaltına alınması - Filistinli gencin yaka paça zırhlı araca götürülmesi - İsrail güçlerinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmesiİsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek için işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye İsrail güçleri müdahale etti.Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) çağrısı üzerine, Ramallah yakınlarındaki Ofer Askeri Cezaevi önünde toplanan Filistinliler açlık grevindeki tutuklulara destek vermek için gösteri düzenlendi.
Tutuklu Filistinlilerin bir an önce serbest bırakılmasını isteyen göstericilere, İsrail güçleri gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.İsrail askerleri Filistinli bir genci önce darp etti sonra da yaka paça gözaltına aldı.

Hapishane Allah İsrail Irak Açlık Grevi 

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