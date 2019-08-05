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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail askerleri Filistinli gazetecinin evine baskın düzenledi

- İsrail askerleri Filistinli gazetecinin evine baskın düzenledi

basın anları

Sosyal Medya Bild İsrail Forma İşgal 

-askerlerin ayrılışı

( EL HALİL ) EL HALİL

- İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil şehrinde yaşayan Filistinli gazeteci Raed el-Şarif'in evine baskın düzenledi.
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki El Halil kentinde bulunan Filistinli gazeteci Raed el-Şarif'in evine baskın düzenledi.
Evde arama yaptıktan sonra İsrail askerlerinin gittiği görüldü.
Alghad kanalında çalışan Filistinli gazeteci Raed el-Şarif sosyal medya hesabında, "İşgal güçleri şu anda evime baskın düzenliyor" açıklamasında bulundu. İsrail askerleri, çeşitli gerekçelerle sık sık Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistin evlerine baskın düzenliyor. Filistin Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2019 yılın ilk yarısında Filistin topraklarında gazetecilere karşı 298 ihlali işlediği bildirildi.
Açıklamada, İsrail ihlalleri arasında 50 gazeteci gözaltına alındığı ve 92 gazeteci yaraladığı kaydedildi.
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