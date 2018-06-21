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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail Askerleri, Filistinli Ailenin Evini Yıktı Haberi

- İsrail Askerleri, Filistinli Ailenin Evini Yıktı Haberi

İsrail askerleri evin iç duvarlarını yıkıyorlar

A Haber Trafik Kazası Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Plastik Mermi 

-detay

( BATI ŞERİA ) - İsrail askerleri, Filistinli ailenin evini yıktı BATI ŞERİA

- Bir grup İsrail askeri Batı Şeria’da Filistinli bir ailenin evini yıktı. Bir grup İsrail askeri 16 Mart’ta arabasıyla çarparak 2 İsrail askerini öldürdüğü gerekçesiyle 25 yaşındaki Ala’a Qabaha’nın evine baskın düzenleyen İsrail askerleri, evin içinde yaşayanlara haber vermeden evi yıkmaya başladı.
İsrail askerlerinin evin iç duvarlarını yıktıklarını söyleyen Ala’a Qabaha’nın babası Rateb Qabaha, binadaki diğer dairelerin de zarar gördüğünü söyledi.

Qabaha ailesinin yıkıldığını gören Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerilim çıktı. Olayda bir Filistinli plastik mermiyle yaralanırken diğer Filistinliler de göz yaşartıcı gazdan zehirlenerek yaralandı. Kasıtlı cinayet iddiasını reddeden Ala’a Qabaha, olayın bir trafik kazası olduğunu belirtti.
Qabaha’nın avukatı, müvekkilinin kazadan sonra yaralandığını ve işlemediği bir suçu itiraf etmesi için işkenceye maruz kaldığını ifade etti.

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