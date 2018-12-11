İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı - RAMALLAH
: - İsrail askerlerinin Ramallah 'ın merkezindeki El - İrsal Caddesi'nde bazı ev ve kurumlara baskın yapması - İsrail askerlerinin dükkanları kontrol etmesi - İsrail askerlerinin araçları durdurup kontrol etmesi - Filistinli gençlerin taş atması - Filistin bayrağı taşıyan vatandaşların atılan gaz bombasından etkilenmesi - Yaralanan bir gencin ambulansa taşınması RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 4 Filistinli yaralandı.İsrail askerleri Ramallah 'ın merkezindeki El - İrsal Caddesi'nde bazı ev ve kurumlara baskın düzenleyerek, güvenlik kameralarına el koydu.Bu duruma tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri, Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olaylarda 4 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, 4 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi. Açıklamada yaralanan Filistinlilerin tedavi için Ramallah Tıp Kompleksine nakledildiği aktarıldı.