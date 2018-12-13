İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti - RAMALLAH
: - İsrail askerlerinin Filistin Kızılayı sağlık ekiplerinin geçişine engel olması - İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan Filistinlinin aracından detaylar - İsrail askerlerinin güvenlik önlemlerinden detaylarİsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinin El - Bire bölgesinde "araçlı saldırı girişimde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti. Bölgede önlem alan İsrail güçleri sağlık ekiplerinin bölgeye girişine izin vermedi.