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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti - RAMALLAH

İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti - RAMALLAH



: - İsrail askerlerinin Filistin Kızılayı sağlık ekiplerinin geçişine engel olması - İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan Filistinlinin aracından detaylar - İsrail askerlerinin güvenlik önlemlerinden detaylarİsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinin El - Bire bölgesinde "araçlı saldırı girişimde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti. Bölgede önlem alan İsrail güçleri sağlık ekiplerinin bölgeye girişine izin vermedi.

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