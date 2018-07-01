Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
- İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

- İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerlerinin çocuğu göz altına alışı

( EL HALİL ) EL HALİL

Hapishane İsrail İşgal 


- İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli bir çocuğu İsraillilere taş attığı iddiasıyla gözaltına aldı. İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde Marwan Mufid el-Şarbati isimli 12 yaşındaki bir çocuğu İsraillilere taş attığı iddiasıyla, evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı öğrenildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına aldığı aktarıldı. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunduğu ifade edildi.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı