İsrail askerleri, 1' çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı Video



- İsrail askerleri, Batı Şeria’daki Eş Halil şehrinde bir çocuğu ve iki genci gözaltına aldı. İsrail askerleri, Batı Şeria’nın El Halil şehri merkezindeki Bab El Zaviye bölgesinde 3 kişiyi gözaltına aldı. Görgü tanıkları, gözaltına alınanlardan birinin 16 yaşındaki Esed El Natşeh isimli bir çocuğun olduğunu kaydetti.

İsrail askerlerinin bölgeyi işgal etmesi üzerine sivillerle askerler arasında tansiyon yükseldi. İsrail askerleri, Filistinli protestocuları gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak dağıttı.

Resmi rakamlara göre, 6 milletvekili, 52 kadın ve 270 çocuk dahil olmak üzere İsrail hapisanelerinde 6 bin 500'den fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.

