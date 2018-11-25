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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- İsrail Askerinin Yaraladığı Filistinli Çocuk Sanatçı Taburcu Oldu

- İsrail Askerinin Yaraladığı Filistinli Çocuk Sanatçı Taburcu Oldu

Almadhun detay

Hastane Mülteci İsrail Mülteci Kampı 

-Almadhun yaralanma arşiv

( GAZZE ) - İsrail askerinin yaraladığı Filistinli çocuk sanatçı taburcu oldu GAZZE

- Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 14 yaşındaki Filistinli sanatçı Majd Almadhun, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Geçtiğimiz hafta Gazze-İsrail sınırındaki barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan çocuk sanatçı, Gazze Şeridi'ndeki bulunan Elşati mülteci kampında evine döndü. Çocuk sanatçı Majd Almadhun, hastaneden çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Beni hastaneden çıkaran Allah'a şükürler olsun. Filistin'in özgürlüğünü elde edene dek yolumuza devam edeceğiz. Filistin'in özgürlüğü için çizmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Almadhun, Gazze'deki Filistinlilerin İsrail işgaline karşı devam ettikleri Büyük Dönüş Yürüyüşlerine çizdiği resimlerle destek olmaya çalıştığını sözlerine ekledi. Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerlerin açtığı ateş sonucu 233 Filistinli hayatını kaybederken, 22 binden fazla kişi de yaralandı.
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