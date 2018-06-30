- İsrail Askerinin Öldürdüğü Filistinli Çocuk Defnedildi



- Gazze Şeridi’nin Han Yunus şehrinin doğu kesiminde dün İsrail askeri tarafından kafasına mermi sıkılarak öldürülen 13 yaşındaki Yasir Ebu el Neca, on binlerce Filistinli tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Gazze’nin İsrail sınırı yakınında büyüklerinin yanında katıldığı bir gösteri sırasında bir İsrail askerinin attığı patlayıcının başına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Yasir Neca bugün on binlerce Filistinli'nin katılımıyla defnedildi. Han Yunus şehrindeki Avrupa Hastanesinde başlayan cenaze merasimi Şehitler Evi'ne kadar devam etti. Binlerce kişinin Filistin bayrakları taşıyarak katıldığı cenaze merasiminde bazı katılımcılar Yasir Ebu el Neca’nın intikamının alınmasını isterken bazı katılımcılar da milli birlik çağrısında bulundu. Yasir Ebu Neca’nın tabutunu taşıyan Filistinliler "Canımız, kanımız sana feda olsun ey şehit” sloganları attı. Hamas’ın üst düzey lideri Halil El Hayya, cenaze merasimi sırasında yaptığı konuşmada Yasir Ebu Necar’ın İsrail hükümetinin Filistinlileri öldürenlere karşı cezai hüküm uygulanmayacağı ve aleyhlerinde dava açılmayacağı kararı alarak resmi kararla şehit edildiğini söyledi.



Filistin Sağlık Bakanlığı, Büyük Geri Dönüşün 14’üncü Cuma yürüyüşünde akşam saatlerinde 2 Filistinli'nin öldürüldüğünü, 415 Filistinli'nin de yaralandığını söyledi.





