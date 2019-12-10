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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
- İsrail Askeri, Mescid-i Aksa’nın Güvenlik Görevlisini Gözaltına Aldı Haberi

- İsrail Askeri, Mescid-i Aksa’nın Güvenlik Görevlisini Gözaltına Aldı Haberi

İsrail İşgal Kuvvetleri Mescid-i Aksa’nın güvenlik görevlisini tutuklaması

( KUDÜS ) - İsrail askeri, Mescid-i Aksa’nın güvenlik görevlisini gözaltına aldı KUDÜS

Güvenlik Görevlisi Polis Memuru Hapis Cezası İsrail İşgal 


- İsrail askeri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’nın güvenlik görevlisi Fadi Aliyan’ı gözaltına aldı. İsrail askeri, Kudüs’te Mescid-i Aksa’nin güvenlik görevlisini gözaltına aldı. Mescid-i Aksa’ya gittiği sırada gözaltına alınan Aliyan’ın neden gözaltına alındığı ise açıklanmadı. İsrail İşgal Kuvvetlerince daha önce de tutuklandığı öğrenilen 31 yaşındaki Aliyan’ın 28 Haziran 2016’da bir polis memurunu aşağılamaktan 11 ay hapis cezası ile 400 dolar kefaletle yargılandığı öğrenildi.
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