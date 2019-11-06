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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail askeri Filistinli babaya çocuğunun önünde silah doğrulttu

İsrail askeri Filistinli babaya çocuğunun önünde silah doğrulttu

- İsrail askerinin Filistinli babayı itmesi ve silah doğrultmasıKUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerinin Filistinli bir babaya 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde silah doğrulttuğunu gösteren görüntü tepkilere neden oldu.Bir İsrail sınır polisinin Filistinli genci sırtı dönükken sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğunun görüldüğü görüntüye ilişkin tartışmalar devam ederken, sosyal medyada yayınlanan yeni bir görüntü İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. El Halil 'de dün kaydedildiği belirtilen görüntüde, İsrail askerinin Filistinli bir babayla yanında 5 yaşındaki oğlu olduğu halde tartıştığı görülüyor. - "Taş mı attı? O daha 5 yaşında"Kimliği açıklanmayan Filistinli babanın İsrail askerine, "Taş mı attı? O daha 5 yaşında." dediği, askerin de "Evet taş attı, tüm arkadaşlarınız taş atıyor. Yaşı umurumda değil." diye cevap verdiği duyuluyor.Tartışma sürerken olay yerine gelen bir başka İsrail askeri, Filistinli adamı çocuğunun gözü önünde tartaklayarak darp ediyor ve oradan uzaklaşmasını istiyor.Gerginliğin artması üzerine İsrail askerlerinden biri 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde silahını Filistinli babaya doğrultuyor.Görüntü, Filistinli babanın oğlunu da alarak bölgeden uzaklaşmasıyla sona eriyor.Görüntünün basına ve sosyal medyaya düşmesinin ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada olayın araştırıldığı belirtildi.İsrail'in Kanal 13 televizyonu, geçen hafta bir İsrail sınır polisinin Filistinli genci sırtı dönükken sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntüyü yayınlamıştı.Yaklaşık 1,5 yıl önce kaydedildiği belirtilen görüntü sosyal medyada infial yaratmış, İsrail polisi Filistinli genci vuran memurun görevden uzaklaştırıldığını, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini duyurmuştu.

Sosyal Medya Televizyon İsrail Plastik Mermi İşgal 

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