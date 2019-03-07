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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İsrail, Asım el-Bergusi'nin evini yıktı - RAMALLAH

İsrail, Asım el-Bergusi'nin evini yıktı - RAMALLAH

- Filistinli Asım el - Bergusi'nin ailesinin yaşadığı evin yıkılması - Bergusi'nin fotoğrafı yıkıntıların arasına asılması - Filistinli Asım el - Bergusi'nin annesi ile röportajRAMALLAH (AA) - İsrail ordusu, geçen yıl sonu 2 İsrail askerini öldürmekle suçlanan Filistinli Asım el - Bergusi'nin evini yıktı.İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kober beldesine buldozerlerle baskın düzenledi ve Bergusi'nin ailesinin yaşadığı evi yıktı.Evin yıkımına engel olmak isteyen Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Askerler, Filistinlileri dağıtmak için plastik ve gerçek mermi ile gözyaşartıcı gaz bombası kullandı.Asım Bergusi, 9 Aralık 2018'de Ofra Yahudi yerleşim biriminde 8 Yahudi'nin yaralanmasına, 12 Aralık'da da Givat Asaf yerleşim biriminde 2 askerin ölmesi ve 1'inin yaralanmasıyla sonuçlanan 2 saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor.Bergusi, 8 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Kardeşi Salih el - Bergusi ise 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonla öldürülmüştü.

Arbede Gaz Bombası İsrail Mermi Saldırı 

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