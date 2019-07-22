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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail 9 Katlı Binayı Havaya Uçurdu

- İsrail 9 Katlı Binayı Havaya Uçurdu

Yıkım görüntüsü

( KUDÜS ) - İsrail 9 katlı binayı havaya uçurdu KUDÜS

Gesi Uluslararası İsrail 


- İsrail güçleri, işgal ettiği Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 9 katlı binayı havaya uçurdu. Sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs'ün Vadi El-Hummus Mahallesi'ne iş makineleri ile gelen İsrail güçleri, Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı.
İsrail Yüksek Mahkemesinin kararıyla Sur Ahir bölgesinde bulunan Ayrım Duvarı’nın devamında tel bariyerlere yakın bulunan Filistinlilere 100 daireden oluşan 16 binanın yıkılması için çalışmalara başlandı. Muhammed İdris Ebu Tahir’e ait 9 katlı binanın yıkılmasıyla bugünkü çalışmalar sona ererken, gün içinde 72 dairenin bulunduğu 8 bina yıkıldı. Kudüs'ü işgal altındaki bölge olarak tanıyan Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'e yıkımları durdurması için çağrıda bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik bu saldırganlığı durdurmaya çağırdı.
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