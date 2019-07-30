Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- İsrail, 6 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı - İsrail, 3 yılda 20 Filistinli çocuğu hapis cezasına çarptırdı

- İsrail, 6 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı - İsrail, 3 yılda 20 Filistinli çocuğu hapis cezasına çarptırdı

çocuğun görüntüleri

( KUDÜS ) - İsrail, 6 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı- İsrail, 3 yılda 20 Filistinli çocuğu hapis cezasına çarptırdı KUDÜS

Bild Hapis Cezası İsrail 


- İsrail ordusu, İsrail askerlerine taş attığı iddiasıyla Kudüs'ün İsaviya beldesinde 6 yaşındaki Qais Obaid'i sorguya çağırdı. İsrail ordusu, İsrail askerlerine taş attığı iddiasıyla Kudüs’ün İsaviya beldesinde yaşayan 6 yaşındaki Qais Obaid'i sorgulamak için karakola çağırdı. Obaid ve babasına yarın karakola gelmesi için soruşturma mektubu verildiği bildirildi.
İsrail ordusu, dün de 3 yaşındaki Filistinli Muhammed Rabi’yi askeri aracı taşladığı gerekçesiyle sorguya çağırmıştı. İsrail’de geçtiğimiz 3 yıl içinde yaklaşık 20 Filistinli çocuk hapis cezasına çarptırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı