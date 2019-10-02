İsrafın önüne geçip kurdukları laboratuvarda 1 yılda 33 bin analiz yaptılar İzle

-Cam atölyesinden görüntü

-Merkez Müdürü ile röportaj



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Yıldız Teknik Üniversitesi farklı bölümlerindeki atıl durumdaki cihazları Merkez Laboratuvarında topladı. Cihazlar hem tüm üniversiteye hem de sanayi kuruluşlarının hizmetine sunuldu. Kurulan YTÜ Merkez Laboratuvarı sayesinde yapılan analiz sayısı yılda bin 880 den 33 bine yükseltildi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sıfır atık projesi kapsamında israfı önlemeye yönelik, farklı bölümler için alınmış atıl durumdaki cihazlara Merkez Laboratuvarında toplandı. İşletme maliyetleri yüksek olduğu için atıl durumdaki cihazlar merkezde toplanarak tüm üniversitenin ve sanayi kuruluşlarının hizmetine sunuldu. Üniversiteden toplanan cihazların kullanımı ile Merkez Laboratuvarın cihaz envanteri 3 kat arttırıldı. Cihazların etkin kullanımı ile yapılan analiz sayısı ise 1 yılda bin 880 den 33 bine yükseltildi. “En fazla analiz yapan laboratuvarız” Merkez laboratuvarı kurulmasıyla ekonomiye büyük bir katkı yapıldığını vurgulayan Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Laboratuvar Müdürü Dr. Sezgin Bakırdere, “Sıfır atık projesi kapsamında üniversitemizin farklı yerlerinde işletme maliyeti yüksek olup, yıllardır akademisyenler tarafından kullanılmayan cihazlar Rektörümüz Prof. Dr. Bahri Şahin ve üniversite yöneticilerimizin destekleri ile merkez laboratuvarda toplandı. Şuanda böyle bir laboratuvarı kurmak istediğimizde en az 23 milyon Türk Lirası masraf etmemiz gerekiyor. Cihazların çoğu yurt dışından temin ediliyor. Herhangi bir gıda maddesinde sağlığımızı etkileyebilecek toksik bileşenlerin olup olmadığını burada tespit edebiliyoruz. Kriminal vakaların gereken incelemeleri, yurt dışından gelen petrolün kalite kontrolü laboratuvarlarımızda yapılabiliyor. Her üniversitenin atıl durumdaki cihazlarını toplayıp onları merkezi olarak kullanıma sunmaları cihazların etkin kullanımına yol açacak benzer cihazların tekrarlı alımının önüne geçilebilecektir. Merkez laboratuvarımız aynı zamanda sanayi kuruluşlarına da hizmet ediyor. Böylece üniversite ile sanayi işbirlikleri sağlanıyor. Ülkemizde kurulu merkez laboratuvarları içerisinde en fazla analiz yapan laboratuvarız. Merkez laboratuvarlar modelimiz devlet kuruluşlarımız tarafında incelenip takdir edildi.” dedi.

“1,5 TL’ye imal edebiliyoruz” Çöpe atılan cam şişelerini değerlendirdiklerini ifade eden Dr. Bakırdere, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan himayesinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında biz de üniversite olarak elimizden geleni yapma gayreti sarf ettik. Üniversitemizden kullanılabilir olan cihazları alarak işletmeye aldık. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi ise cam atölyemiz; herkesin evinde kullandığı soda şişelerini cam atıklarını toplayıp onlardan laboratuvar malzemesi yapmaya gayret sarf ediyoruz. Laboratuvar cam malzemelerini yurt dışından satın aldığınız takdirde çok pahalı oluyor. Örneğin bir deneyde kullanılacak gaz ve sıvı ayırıcıyı yurt dışında 1500 TL’ye alınabilirken biz bunu atık camları kullanarak 1,5 TL’ye imal edebiliyoruz” ifadelerini kullandı. “Uzay teknolojisinde kullanmak bizim elimizde” Yükte hafif pahada ağır ürünlerin üretilmesi ile milli ekonomiye büyük katkı sağlanabileceğini vurgulayan Dr. Bakırdere “Demirden at nalı yapmak ta, uzay teknolojisinde kullanmak ta bizim elimizde. At nalında kullanılan demirin kg fiyatı 3 TL iken uzay teknolojisinde aynı demirin kg fiyatı 3 bin TL ye yükseliyor. Kullanılan demir aynı ancak teknolojiler farklı. İleri teknoloji üretmek hepimizin ortak hedefi olmalı. Teknolojinin önemi ilkokul düzeylerinde anlatılmaya başlanmalı ve toplumda karşılık bulması için önemi görseller ile vurgulanmalı. Teknofest etkinliğini bu kapsamda çok değerli buluyorum. Merkez Laboratuvarlar da sadece analiz yapılan yerler olmaktan çıkıp milli hedeflere ulaşmaya yönelik kurgulanmalı ve akademisyen-sanayi birlikteliğinin oluşmasında kilit rol oynamalıdır” şeklinde konuştu.

(AFS-ÖFA

