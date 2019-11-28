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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
İspir’de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu

İspir’de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu

Evlerden çıkan dumanlar

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-İtfaiyenin müdahalesi
-Evden parçaların dökülmesi
-İtfaiyenin müdahalesi, çıkan dumanlar
-Detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesinde çıkan yangında 3 ev 6 ahır yanarak kül oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangında tonlarca ot ve saman kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İspir ve Pazaryolu’ndan gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınabildi.
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