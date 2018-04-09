Isparta’ya 200 milyonluk yatırım müjdesi

-Isparta belediye başkanı Günaydın



( ISPARTA )- Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:-“Bizim istediğimiz rakamlara kalırsa ben fırından ekmek alır gibi o fabrikayı alabileceğim” ISPARTA



- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 3. Başkanlık döneminin son yılında 200 milyon TL tutarında yatırım yapılacağını anlatarak, Isparta’daki hizmetleri değerlendirdi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, belediye hizmetleri, bağlı fabrikalar ve ekonomik konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde devlet tarafından özelleştirilen fabrikalar arasında yer alan Burdur Şeker Fabrikası için talip olduklarını yineleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Kısmetse Burdur Şeker Fabrikası ihalesine katılıyoruz, hazırlıklıyız. Ama Türkiye genelinde özelleştirilen fabrikalara baktığımızda rakamlar çok yüksek gidiyor, devletimize gidiyor o para da helali hoş olsun” dedi.

“Bizim istediğimiz rakamlara kalırsa ben fırından ekmek alır gibi o fabrikayı alabileceğim” Isparta Belediyesi’nin ihale öncesinde maddi olarak yaptığı çalışmalardan bahseden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bizim de belediye olarak kendimize göre belirlediğimiz bir rakam var. O rakam da az değil. Belki o rakamın üzerine çıkılmazsa, fabrika bizde kalabilir. Çıkma ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz. Türkiye genelinde satılan fabrikalara bakıyoruz. Birisinin 330 milyon civarında bir fiyata satıldığını gördük. Bana kalırsa, bizim istediğimiz rakamlara kalırsa ben fırından ekmek alır gibi o fabrikayı alabileceğim. Ekmeği nasıl alıyoruz, 1 lirayı veriyoruz, fırından kolayca alıyoruz. Bizim tahmin ettiğimiz rakamlar olursa bu da öyle olacak” diye konuştu.

“Isparta Belediyesi fabrikalarının başarısı belli, aynı sistem ve yöntemlerle şeker fabrikasına talip olduk” Burdur Şeker Fabrikası ile ilgili gerekli fizibilite çalışma ve planlamayı yaptıklarını kaydeden Günaydın, “Bu fabrikamız (Burdur Şeker Fabrikası) da çok güzel bir fabrika. Fizibilitesini, stoklarını ve köylüyü nasıl zengin edebileceğimizi inceledik. Zaten bu fabrikadaki pancarın yarısına yakını Isparta sınırlarındaki üretimden gidiyor. Yarısı Burdur, diğer yarısı da Isparta’dan üretilen pancarlardan gidiyor. Biz, neden buraya talip olduk. Çünkü, Isparta’daki belediye fabrikalarımızın başarısı belli. Ama bize, ‘Sizinki topraktan üretim, burası şeker üretimi’ diye akıllara bir soru gelebilir. Isparta Belediyesi fabrikalarını bu hale getirdik, aynı sistem ve yöntemlerle, zihniyet, dürüstlük ve çalışma olarak net gidilirse, o iş oynatılır bile. Böyle çalışılırsa, 1 sene sonra bir fabrika daha almaya kalkarız. Hem millet, hem devlet kazanır” şeklinde konuştu.

“Şu anda hiçbir kuruş borcumuz yok” “Devlet bizim Isparta Belediyesi fabrikalarındaki üretimimizle, ödediğimiz vergilerle bizden ciddi miktarda para kazanmış, anlattım” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Günaydın, “Isparta Belediyesi fabrikalar kurmasaydı, görevi devraldığımızdaki borçlarımızı nasıl ödeyecektik. 621 milyon TL borç ödedik, yakın zamanda bu borç yapılandırma ödemeleri de tamamlandı. Şu anda hiçbir kuruş borcumuz yok. Şu anda ‘Yok’un içinden çıktık, 5 sene küçük yatırımlarla mücadele verdik. İlk 5 yılda küçük yatırımlar yaptık, son 5 yılımızda da büyük yatırımlar yaptık” ifadelerini kullandı. Isparta’ya belediyenin ciddi oranda ekonomik girdi ve katkı sunduğuna dikkati çeken Başkan Günaydın, Valilik ve bağlı kurumların da devlet yatırımlarının da bulunduğu ifade ederek, belediye hizmetlerinin yanı sıra belediyeye bağlı şirketlerle ciddi ekonomik kar elde edildiğini söyledi.



200 milyonluk yatırım müjdesi Yusuf Ziya Günaydın, yalnızca 140 milyon TL tutarında yeni otogar inşaatının devam ettiğine vurgu yaparak, Gökkubbe Ulusal ve Uluslar arası Fuar Merkezi, Etnografya Müzesi, Yağlı Pehlivan Güreş Alanı ile Ergenekon Müzesi ve Dede Korkut Müzesi gibi yatırımlar ve projelerden bahsetti. Güreş konusunda Isparta’yı arşı alaya çıkarmak niyetinde olunduğunu ileten Günaydın, “Gökkubbe olmasaydı biz kitap fuarını nasıl yapabilirdik? Önce yerin olması lazım. Şimdi zaten orası da yetmiyor, onun da projesi hazır, önümüzdeki günlerde hayata geçecek” dedi.

Birkaç sene içerisinde sözünü verdiği kültür merkezleri ve yatırımların tamamlanacağını kaydeden Günaydın, başkanlığının son yılında 200 milyon TL yatırım yapıldığını söyledi.



Günaydın, “Yüce Rabbim bizi mahcup etmesin. Burada kostak kostak konuşuyoruz ama Allah bizi sevsin, bağışlasın. Allah Isparta’mıza hizmet açısından bizi daha iyi yerlere ulaştırsın temennisiyle” ifadelerine yer verdi.

