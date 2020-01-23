Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Isparta - Konya karayolunda minibüse çarpan tır böyle devrildi: 1 yaralı Haberi

Isparta - Konya karayolunda minibüse çarpan tır böyle devrildi: 1 yaralı Haberi

Kaza anı güvenlik kamerası

İlk Müdahale Minibüs Şoförü Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Kazadan fotoğraflar

( ISPARTA )- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ISPARTA

- Isparta’nın Gelendost ilçesinde minibüse çarpan tırın devrilerek yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Talihsiz kazada devrilen tır, yolun bir süre kapanmasına neden olurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 07.30 sıralarında Isparta - Konya kara yolunun 69. kilometresindeki Hacılar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Konya’dan Isparta istikametine seyreden Yaşar K. yönetimindeki 32 E 4305 plakalı tır, Hacılar köyü mevkiinde Mustafa T. idaresindeki 32 E 5385 plakalı minibüsü sollamak istediği esnada kontrolden çıkarak çarpıştı. Talihsiz kazada minibüse çarpan tır, devrilerek yol ortasında yan yattı. Kazada minibüs şoförü Mustafa T. yaralandı.Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan yaralı minibüs şoförü, daha sonra Gelendost Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiDiğer taraftan, meydana gelen kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, tırın gelişi ve minibüse çarptıktan sonra devrilmesi saniye saniye görülüyor Güvenlik kamerası görüntülerinde ayrıca, vatandaşların kaza sonrası minibüse doğru koştukları ve yaralıyı çıkardıktan sonraki yardım etme anları yer alıyor.Kaza mahallinde yola devrilen tır nedeniyle Isparta - Konya kara yolunda ulaşım bir süre aksadı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı