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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Isparta İtfaiyesi'nden yılan operasyonu

Isparta İtfaiyesi'nden yılan operasyonu

Yılanın kurtarılması

( ISPARTA )- Isparta’da aracın içine giren yılan itfaiyeciler tarafından yakalanarak doğaya salındı ISPARTA

Akalan Sparta İtfaiyeciler Sanayi Sitesi 


- Isparta’da bir aracın içerisine giren yılan, sanayide götürüldüğü usta ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanarak doğaya salındı. Atabey ilçesi'nde aracına yılan girdiğini fark eden vatandaş, tüm uğraşlarına rağmen yılanı uzaklaştıramadı. Aracıyla kent merkezine hareket ederken, başka bir otomobilin de eşlik ettiği şahıs, durumu Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi. Aracın motor veya depo kısmına girdiği tahmin edilen yılanı çıkarmak için bir süre uğraşan itfaiye ekipleri, çabalar yanıtsız kalınca söz konusu otomobili sanayi sitesine götürdü. Sanayide bir usta yardımıyla kaputu açılan otomobilin iç kısmında bulunan yılan özel aparatlar yardımıyla yakalanarak muhafaza altına alındı. Araçtan çıkarılan yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı. (FK-SÇ)
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