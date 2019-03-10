Isparta’daki solucan gübresi üretim tesisi alev alev yandı

--Söndürme çalışmalarından detaylar

--Genel görüntüler

--Yangın meydana gelen solucan gübresi üretim tesisi (cep telefonu)



( ISPARTA )- Yangında alevlerin sardığı gübre üretim tesisinin çatısı kullanılamaz hale geldi ISPARTA



- Isparta Yakaören’deki solucan gübresi üretim tesisinde çıkan yangında, alevlerin sardığı çatı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında müdahalade bulunan itfaiye ekipleri de zor anlar yaşadılar. İhlas Haber Ajansı



Muhaberi’nin edindiği bilgiye göre olay, dün saat 22.00 sıralarında Isparta Merkeze bağlı Yakaören köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Yay’a ait olduğu belirtilen solucan gübresi üretim tesisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesi alevler sonucu tesisin çatı kısmını sardı. Çevredekiler tarafından durumuna haber verilmesi üzerine bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin çatıyı tamamen sardığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, zaman zaman söndürme çalışmalarında zor anlar yaşadılar. Yaklaşık 1 saat süren hummalı çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında, solucan gübresi üretim tesisinin çatı kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacak.

