Isparta’daki kazada, 6 aylık gelin, kaynana ve kayınpeder feci şekilde can verdi

--Kaza yapan araçlar ve içinde sıkışmış vaziyette bulunan maktüller

--Kaza yeri kalabalık görüntüleri ve detaylar

--Olay yerine gelenlerin feryatları

--Savcı ve diğer ekiplerin olay yerine gelerek incelemelerde bulunması

--Araçtan çıkarılan cesetlerin ambulansa taşınması ve ambulansın gitmesi

--Trafiğin tıkanması nedeniyle uzayan araç kuyrukları

--Genel görüntü ve dataylar



( ISPARTA )- Otomobille jeepin çarpıştığı kazada, aynı aileden 3 kişi öldü- Isparta’daki kazada aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi ISPARTA



- Isparta-Konya Karayolu üzerinde otomobil ile jeepin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. İhlas Haber Ajansı’nın



edindiği bilgiye göre kaza, bugün saat 17.45 sıralarında Isparta - Konya Karayolu’nun 53. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zekeriya Bayındır (59) yönetimindeki 32 EH 729 plakalı otomobil ile Berat Ç. idaresindeki 32 AAR 854 plakalı jeep, yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada, jeepin sürücüsü Berat Ç. yaralanırken, otomobil sürücüsü Zekeriya Bayındır, eşi Dudu Bayındır ve 6 aylık hamile gelini Sevim Bayındır olay yerinde feci şekilde can verdi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İtfaiye, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Eğirdir Kemik, Eklem ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi’ne sevk ederken, otomobilde bulunan 3 kişinin ise öldüğünü belirlediler. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunmasıyla birlikte otomobilde sıkışanların cesetleri, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (FK-

