Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Isparta’daki kadın cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Isparta’daki kadın cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

-Adliyeden detay

Polis Kadın Cinayeti Sparta Cinayet Trol 

--Şüphelilerin getirilişi araçtan indirilmesi ve binaya girişi

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu’nun öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 erkek şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Isparta’da Anadolu Mahallesi 131. Cadde üzerindeki bir apartmanda ikamet eden Gamze Esgicioğlu bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis aralarında sevgilisinin de bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 erkek şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye 3 araçla getirilen şüpheliler, içeriye mahkûm girişinden alındı. (ASA-NB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı