Isparta’daki kadın cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

--Şüphelilerin getirilişi araçtan indirilmesi ve binaya girişi
( ISPARTA ) ISPARTA
- Isparta’da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu’nun öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 erkek şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Isparta’da Anadolu Mahallesi 131. Cadde üzerindeki bir apartmanda ikamet eden Gamze Esgicioğlu bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis aralarında sevgilisinin de bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 erkek şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye 3 araçla getirilen şüpheliler, içeriye mahkûm girişinden alındı. (ASA-NB-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım