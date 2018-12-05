Isparta’daki büst hırsızlığına 1 tutuklama

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ve adliye görüntüleri

-Tutuklanan şüphelinin adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlaması

--Arşiv Görüntü-

-büst hırsızlığı yapılan parktan görüntüler



( ISPARTA ) ISPARTA



- Isparta Demirköprü’deki 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'nda bulunan 12 Türk büyüğü büstünden 9’unu çaldığı öne sürülen biri kadın, 3 şüpheliden 2’si polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edile şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Firari üçüncü şüpheliyi arama çalışması ise sürüyor. Isparta Belediyesi tarafından, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı bin 250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkiinde '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı' yapıldı. İçerisinde Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu parka, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' başlığı altında yine Isparta'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu. Parktaki 3 büste dokunulmadı Isparta Belediyesinin Demirköprü mevkiinde 2013 yılında inşa ettiği 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na konulan 12 Türk büyüğünden 9'unun büstü, geçtiğimiz ay çalındı. Olayda, parkın farklı noktalarında bulunan Mustafa Kemal Atatürk, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve diğer büstlerin yanındaki Halil Ethem Eldem büstlerine dokunulmaması ise dikkat çekti. Çalınan büstlerin Mehmet Efe, Süleyman Acar, Muhsin Ertuğrul, Hasan Hilmi Dilmen, Hafız İbrahim Demiralay, Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar, Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı, Böcüzade Süleyman Sami Bey ve Osman Hamdi'ye ait olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz 14 Kasım’da parktaki 12 bronz büstten 9'unun çalınmasıyla ilgili belediye yetkilileri tarafından yapılan şikayet sonrasında Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde, büst hırsızlığının 10 Kasım’da gerçekleştiği tespit edilirken, çalınan malzemelerin ise Antalya’ya götürülerek satıldığı ortaya çıkarıldı. Yapılan detaylı araştırmalarda, olayı gerçekleştiren 3 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede tespit edildi. Hırsızlık Bürosu ekipleri, Isparta’da dün düzenlediği operasyonda, şüphelilerden Selda K. (29) ve Yaşar G.’yi (48) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından biri kadın 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca Yaşar G. tutuklanırken, Selda K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Adliye çıkışında gazetecilerin çeşitli sorular yönelttiği Yaşar G. suçlamaları kabul etmeyerek, “Ne büstü bilmiyorum, şüphe üzerine tutuklandım” dedi.

Öte yandan, tespit edilen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

