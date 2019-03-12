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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Isparta’da zincirleme trafik kazası: 21 yaralı

Isparta’da zincirleme trafik kazası: 21 yaralı

Olay yeri görüntüler

Hastane Trafik Kazası Sparta Karahisar Sağlık Ekipleri 

-polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları
-Genel detaylar

( ISPARTA ) - Biri minibüs 3 araç birbirine girdi ISPARTA

- Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde biri minibüs, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağına yakın bölgede meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyreden biri minibüs 3 aracın çarpışması sonucu toplam 21 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile polis sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.
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