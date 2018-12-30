Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Isparta'da zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

Isparta'da zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

-Cep telefonu ile kaza yerinden çekilen detaylar

( ISPARTA ) -- Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 2’si ağır 5 yaralı ISPARTA

Hastane Trafik Kazası Sparta 


- Isparta-Antalya karayolunda tır ile kafa kafaya çarpışan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Isparta - Antalya karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüleri belirlenemeyen 32 GE 305 çekici ve 32 FL 140 dorse plakalı tır ile karşı yönden gelen 32 E 4213 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Olayın meydana geldiği dakikalarda, aynı yolda seyreden 32 PA 693 plakalı otomobil de kazaya karışan kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralılardan Ahmet Özyıldız ve Osman Ali Demirekin Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer yaralılar da kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaza nedeniyle Isparta-Antalya karayolunun bir süre trafiğe kapalı kaldığı belirtildi. Öte yandan, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrasında kapanan yolun tekrar trafiğe açıldığı öğrenildi. (FK)
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı