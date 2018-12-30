Isparta'da zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı



- Isparta-Antalya karayolunda tır ile kafa kafaya çarpışan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Isparta - Antalya karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüleri belirlenemeyen 32 GE 305 çekici ve 32 FL 140 dorse plakalı tır ile karşı yönden gelen 32 E 4213 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Olayın meydana geldiği dakikalarda, aynı yolda seyreden 32 PA 693 plakalı otomobil de kazaya karışan kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralılardan Ahmet Özyıldız ve Osman Ali Demirekin Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer yaralılar da kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaza nedeniyle Isparta-Antalya karayolunun bir süre trafiğe kapalı kaldığı belirtildi. Öte yandan, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrasında kapanan yolun tekrar trafiğe açıldığı öğrenildi. (FK)

