Isparta’da vicdanları yaralayan kazadan kaçan sürücü yakalandı

-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza sonrası engelli adama müdahale edilmesi

-Olayın meydana geldiği yerden detay

-Isparta adliyeden detay

-Hastanede tedavisi devam eden şahsın fotoğrafı



( ISPARTA )- Isparta’da ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten kazada kaçıp giden sürücü yakalandı ISPARTA



- Isparta’da Cuma namazından sonra engelliler yararına düzenlenen etkenlikte görev almak üzere akülü engelli aracıyla seyreden bedensel engelli 61 yaşındaki şahsa çarptıktan sonra yardım etmek yerine olay yerinden kaçıp giden sürücü yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen elektrikli bisiklet sürücüsünün savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Yaklaşık 16 günden bu yana hastanede yaşam mücadelesi veren engelli adama çarpan elektrikli bisiklet sürücüsünün 1 dakika bile durmadan, olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına vicdanları yaralamıştı. Edinilen bilgiye göre olay, 9 Kasım 2018 günü 13.45 sıralarında, Pirimehmet Mahallesi 1714. Sokak ile 1706. Sokak kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinden çarşı istikametine akülü engelli aracıyla seyreden Ünal Özcan (61), kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle engelli akülü araçtan yola düşerek metrelerce sürüklenen bedensel engelli adam ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücünün, olayın ardından yerinden kalkamayan engelli Ünal Özcan’a yardım etmek yerine, hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı. 16 gündür yaşam savaşı veriyor Kazada ağır yaralanan engelli sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında 112 Acil Servis Ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Talihsiz adam yaklaşık 16 günden bu yana hastanedeki yoğum bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O görüntüler yürekleri dağladı Yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, çarpışma anı ve sonrasında engelli şahsın yolda sürüklenmesi ile elektrikli bisiklet sürücüsünün olay yerinden kaçması yürekleri dağlamıştı. Özcan ailesi o sürücünün bulunması için şikayetçi oldu Kazanın ardından Özcan Ailesi, olay yerinden kaçan elektrikli bisiklet sürücüsünün bulunmasını isteyerek, olayla ilgili davacı ve şikayetçi oldular. Polis, günler sonra o sürücüyü tespit ederek yakaladı Emniyet güçlerinin, konuyla ilgili başlattığı tahkikat sonucu güvenlik kameralarından kaçan sürücünün C.E. olduğu tespit edildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o sürücüyü 15 gün sonra yakaladı. Yakalanan C.E., Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

