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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı

Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı

Olay yerinde yaralı şahsın görüntüsü

İlk Müdahale Tahkikat Trafik Kazası Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Olay yeri genel görüntüler
-Yaralının ambulansa taşınması

( ISPARTA )- Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı- Isparta’da korkutan kaza ISPARTA

- Isparta’da plakasız motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Isparta Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İddiaya göre, saat 02.00 sıralarında 156.Cadde’den İstanbul Caddesi yönüne seyreden M.Ü. yönetimindeki plakasız motosikletin, yol kenarındaki restoran önüne park etmek istediği öne sürülen A.R.A. idaresindeki 32 GF 225 plakalı otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ü. yaralandı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra gerekli tedavisi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. (FK-
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