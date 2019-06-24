Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı Video

- Isparta 'da trafik kazası - 1 ölü, 6 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan araçtan detaylar - Kazada hayatını kaybeden kişinin cesedinin cenaze aracına konulması - Genel görüntüler ISPARTA (AA) - Isparta 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Mehmet Özdemir yönetimindeki 32 YP 560 plakalı kapalı kasa kamyonet, Eğirdir - Isparta karayolu Sanayi Mahallesi 104. Cadde'de refüjdeki ağaca çarptı.Kazada sürücü Özdemir hayatını kaybetti, A.Ö, H.Ü, E.Ü, A.Y, B.Ö. ve H.Ö. yaralandı.Yaralılar, kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alındı.
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