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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı Video

Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı Video

- Isparta 'da trafik kazası - 1 ölü, 6 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan araçtan detaylar - Kazada hayatını kaybeden kişinin cesedinin cenaze aracına konulması - Genel görüntüler ISPARTA (AA) - Isparta 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Mehmet Özdemir yönetimindeki 32 YP 560 plakalı kapalı kasa kamyonet, Eğirdir - Isparta karayolu Sanayi Mahallesi 104. Cadde'de refüjdeki ağaca çarptı.Kazada sürücü Özdemir hayatını kaybetti, A.Ö, H.Ü, E.Ü, A.Y, B.Ö. ve H.Ö. yaralandı.Yaralılar, kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

Hastane Cenaze Trafik Kazası Sparta Cenaze Aracı 

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