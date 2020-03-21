Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Isparta’da sirenler sağlık çalışanları için çaldı

Isparta’da sirenler sağlık çalışanları için çaldı

-İtfaiye önünde personel ve sirenler

Hastane Sparta Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları Kışla 

--Hastane önünde polis itfaiye ekipleri siren çalma
--Sağlık çalışanları alkış

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da görev yapan emniyet mensupları ile itfaiye ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık personeline destek verdi. Hastane önünde bir araya gelen emniyet ve itfaiye personeli sirenleri sağlık personelleri için çaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanlarını 3 gün alkışlayalım çağrısına üçüncü günde Isparta’dan farklı bir yanıt geldi. Isparta emniyet ve belediye itfaiye ekipleri, yeni tip korona virüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanları için hastane Acil Servisi önünde bir araya geldiler. Saatler 21.00'i gösterdiğinde, emniyet ve itfaiye araçlarının sirenleri fedakar sağlık çalışanları için çaldı. Emniyet ve itfaiye ekipleri siren sesleri ile birlikte sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.Hastane sağlık personeli de kendilerine verilen desteği sessiz kalmadı, onlarda emniyet ve itfaiye ekiplerine alkışla karşılık verdi. Öte yandan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hizmet binasında da sirenler çalarak, sağlık çalışanlarına destek verdiklerini gösterdiler. Ayrıca itfaiye personeli ellerindeki kağıtlara yazdıkları “Bizler sizin için buradayız, sizlerde lütfen bizim için evde kalın’ mesajıyla vatandaşlara evde kalmaları önerisinde bulundular.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Umre Yolcuları Karantina Yurtlarına GötürülüyorUmre Yolcuları Karantina Yurtlarına Götürülüyor
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı