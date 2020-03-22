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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Isparta’da polis 65 yaş denetimi yaptı

Isparta’da polis 65 yaş denetimi yaptı

Pazardan görüntü

Polis Bild Sparta Emniyet Müdürlüğü Sokağa Çıkma Yasağı 

-Polis denetim görüntüsü

( ISPARTA )- Polisten 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ‘eve gidin’ uyarısı ISPARTA

- Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazarda 65 yaş denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara eve gitmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Isparta’da emniyet müdürlüğü ekipleri pazar pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, 65 yaş ve üzeri olabileceğini düşündükleri vatandaşları durdurarak kimlik sordu. Kimlikte 65 yaş ve üzeri çıkan vatandaşlara korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğunu ve eve gitmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca vatandaşlara her türlü ihtiyaçlarını 112’yi arayarak bildirebilecekleri anlatıldı.Polis aracından ‘evlerinizden çıkmayın’ anonsuÖte yandan, polis ekip aracından yapılan anonsta Isparta halkına evden çıkmamaları uyarısında bulunuldu. Anonsta “Değerli Ispartalılar malum salgın sebebiyle evlerinizde kalmanızı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızı tavsiye ediyoruz” denildi.
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