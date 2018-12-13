Isparta’da kış lastiği denetimi

-Polisin araçları durdurması lastikleri ölçerek sürücüleri bilgilendirmesi detaylar

-Kurala uymayan bir sürücüye ceza uygulanması ve uyan sürücülere teşekkür

-Yolculara denetim açıklaması ve iyi yolculuklar dilekleri

-Genel detay



( ISPARTA -ÖZEL)- Polis duyarlı sürücüleri tebrik etti, kurala uymayanlara ceza yazdı ISPARTA



- Isparta Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir giriş-çıkışında kış lastiği denetimi yapıldı. Isparta-Antalya karayolu üzerinde yapılan denetimlerde kamyon, çekici ve otobüslerde tahrikli dingiller (çeker) lastiklerinde M+S ve wolfex işaretine bakılırken, minibüs, kamyonet ve ticari araçlarda ise aynı işlem 4 lastik kontrolünde gerçekleşti. Denetimlerde şartlara uymayan araçlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesi gereğince 625 TL idari para cezası uygulanırken, sürücülere ayrıca eksikliğin giderilmesi adına en yakın yerleşim birimine kadar izin verildi.

Polis tek tek lastik dişlerini ölçtü Isparta-Antalya karayolu üzerindeki Sav Kasabası uygulama noktasında, kış lastiği kontrolü yapan polis, elindeki milimetrik ölçüm aletiyle, lastiklerin diş kalınlıklarını ölçtü. Lastiklerde 4 milimetre ve üzeri kalınlık arandı. M+S ile wolfex işaretinin de bulunması zorunlu olan kış lastiği kullanımında, duyarlı sürücülere polis ekipleri tarafından teşekkür edildi. Polisin denetimlerinde ayrıca bilgilendirici sürücü eğitim çalışması da yapıldı. Yolculara denetim açıklaması Kontroller sırasında şehirlerarası bir yolcu otobüsünü denetleyen polis, daha sonra uygulama noktasında yolculara yaptıkları denetimin amacını açıklayarak, iyi yolculuklar dileklerinde bulundu. Kontroller sırasında bir hafif ticari araca ise kış lastiği bulunmadığı için cezai işlem uygulanarak Isparta şehir merkezine kadar kış lastiği taktırması hususunda izin verildi.

Polisin yaptığı kış lastiği denetimlerinin 1 Nisan 2019 tarihine dek süreceği kaydedildi.

