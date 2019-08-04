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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Isparta’da kırmızı ışıkta geçen sürücülere ceza yağdı Haberi

Isparta’da kırmızı ışıkta geçen sürücülere ceza yağdı Haberi

Polis kamerası ve kırmızı ışıkta duran araçlar

Kural İhlali Kırmızı Işık Polis Kamerası Trafik Polisi Trafik Denetimi 

-Sivil trafik ekip aracından ihbarda bulunan polis
-İhlal ihbarı alan resmi ekip ve araç durdurma detayları
-Resmi trafik denetimi
-Sorgu ve cezai işlem detayları

( ISPARTA -ÖZEL) ISPARTA

- Isparta’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kırmızı ışık denetimlerinde, kural ihlali yapan ve polis kamerasıyla kayıt altına alınan 10 sürücüye 2 bin 350 lira tutarında idari para cezası uygulandı. Isparta’da trafik polisinin yaptığı denetimlerde, kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere ceza yağdı. Kentte, sivil trafik ekiplerinin kameralarla kayıt altına aldığı ihlallere, aynı güzergahtaki ileri noktada bekleyen resmi ekipler tarafından 235’er lira tutarında idari para cezası uygulandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Isparta - Antalya Karayolu üzerinde kırmızı ışık denetimi yaptı. Sav Kasabası kavşağı'nda konuşlanan sivil trafik ekibinin kamerayla kayıt altına alarak ihbar ettiği ihlaller, Isparta - Antalya Karayolu üzerinde denetim yapan resmi ekipler tarafından cezai işleme dönüştü. Isparta - Antalya Karayolu üzerinde yaklaşık 2 saat süren ihbarlı kırmızı ışık denetiminde, kural ihlali yapan 10 sürücüye toplam 2 bin 350 lira tutarında para cezası uygulandı. Yapılan kırmızı ışık uygulaması sırasında durdurulan araç ve sürücüler, diğer kurallarla ilgili denetimlerden de geçirildi. Isparta il genelindeki trafik denetimlerinin belli zaman dilimlerinde sürdürüleceği belirtildi.
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