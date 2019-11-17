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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Isparta'da kayınbirader dehşeti Haberi

Isparta'da kayınbirader dehşeti Haberi

- olay yerinden görüntü

Polis Sparta Kayınbirader Uzman Çavuş Sağlık Ekipleri 

-Ölenlerin ailecek fotosu

( ISPARTA )- Uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde öldürüldü ISPARTA

- Isparta'da uzman çavuş ve eşi, polis olduğu öğrenilen ancak ismi açıklanmayan kayın birader tarafından çocuklarının gözü önünde kurşunlanarak öldürüldü. Olay bugün sabah saat 10:30 sıralarında meydana gledi. Edinilen bilgiye göre Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli uzman çavuş Erkan Öztürk ile eşi Ebru Öztürk, polis olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan kayınbiraderi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Öztürk, nöbetinden çıkarak Davran mahallesi 142. caddede bulunan Selçuklu Sitesindeki evine gitti. Kendisinin hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Kayınbirader, çifti 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. . Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili polisin çalışmaları devam ediyor.
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