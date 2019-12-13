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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Isparta’da kargo minibüsü akülü engelli aracına çarptı: 1 yaralı

Isparta’da kargo minibüsü akülü engelli aracına çarptı: 1 yaralı

-Kazada yaralanan engelle vatandaşa sağlık ekiplerinin müdahalesi

İlk Müdahale Tahkikat Bedensel Engelli Engelli Vatandaş Sağlık Ekipleri 

--Yaralının sedyeye konulması ve ambulansa taşınması
--Kaza mahalli genel görüntüler
--Engelliye çarpan araçtan görüntü
--Polisin çalışmaları ve genel görüntüler
--Ambulansın yaralıyı götürmesi

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da kargo minibüsü, trafikte seyreden tekerlekli akülü aracıyla seyreden engelli vatandaşa çarptı. Talihsiz kazada engelli vatandaş hafif şekilde yaralandı. Kaza, bugün saat 18.45 sıralarında Kaymakkapı Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Hükümet Caddesi’nden 121.Cadde istikametine dönüş yapan Mustafa G. yönetimindeki 32 AAC 963 plakalı kargo minibüsü, dönüş yolunda tekerlekli akülü araçla seyreden Yavuz Selim K.’ye çarparak kaza yaptı. Talihsiz kazada, bedensel engelli Yavuz Selim K. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazadan sonra kaldırım üzerine çıkartılan engelli vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı olarak ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, hafif yaralı engelli vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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