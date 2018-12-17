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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Isparta'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü Haberi

Isparta'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü Haberi

Evin önü ve çevre detaylar

Karbonmonoksit Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift Karbonmonoksit Zehirlenmesi Müstakil Ev 

-Komşular ve diğer yetkililerin evde inceleme yapması
-Evden detaylar
-İtfaiyecilerin ve polisin inceleme yapmaları
-Detaylar

( ISPARTA )- Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti ISPARTA

- Isparta’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, yıllarca baş koydukları yastıkta birlikte can verdi. İhlas Haber Ajansı’nın

edindiği bilgiye göre olay, bugün sabaha karşı Ayazmana Mahallesi 4414.Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Mehmet (65) ve Fatma Aybirdi (63) çiftinin evine gelen alt katta oturan kızları, anne ve babasını hareketsiz vaziyette buldu. Yaşlı çiftin bulunduğu dakikalarda, söz konusu evde yoğun şekilde karbonmonoksit gazı bulunduğu belirtildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı çiftin öldüğünü belirledi. Aybirdi çiftinin gece saatlerinde hayatını kaybettiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Aybirdi çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edildi. Aslen Burdur’un Ağlasun ilçesi nüfusuna kayıtlı olan talihsiz çiftin neden öldüğü ise yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda netlik kazanacak. (FK-AŞ-Y)
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