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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza mahalli detay görüntüleri

Hastane Sparta 

-Olay yerindeki ambulans detayları
-Genel görüntüler

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.45 sıralarında Muzaffer Türkeş Mahallesi Gölcük Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gölcük Caddesi’ne çıkan M.G. yönetimindeki 32 HB 103 plakalı otomobil ile Necati Y. (66) idaresindeki 32 LZ 858 plakalı otomobil Merko kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerden Niyazi Y. hafif şekilde yaralandı. İlk müdehalesi ola yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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