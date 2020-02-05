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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Isparta’da fırtınadan et lokantasının camı patladı: 5 yaralı

Isparta’da fırtınadan et lokantasının camı patladı: 5 yaralı

-Camı patlayan bölgeden görüntü ve detaylar

İlk Müdahale Sparta Nadan 

--Arka bölümde devrilen pano detayı
--Çalışanların panoyu kaldırması ve taşıması
--Et lokantasından genel görüntü

( ISPARTA )- Fırtına içeride müşterilerin bulunduğu sırada lokantanın camını patlattı: 5 yaralı ISPARTA

- Isparta’da etkili olan fırtına nedeniyle, içeride müşterilerin bulunduğu sırada bir AVM’nin ön tarafında bulunan et lokantasının camı patladı. Cam patlaması sonucu lokantada bulunan 5 kişi yaralandı. Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin otopark kısmındaki et lokantasında meydana geldi. Et lokantasında içeride müşterilerin bulunduğu sırada fırtına nedeniyle işletmenin camı patladı. Cam patlaması sonucu içeride bulunan müşterilerden Ertuğrul Savaş G.(43) - Mehmet Erkan B. (49) - Onur B.(44) - Yılmaz B. (38) ve Emine Ç.(19) yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarınıniyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaşanan olayın ardından et lokantasındaki çalışanlar camı kırılan bölgedeki parçaları temizleyerek, ortadan kaldırdı. İşyerinde ayrıca, arka bölümlerde fırtına nedeniyle devrilen pano da çalışanlara tarafından kaldırılarak iç bölüme taşındı. (FK-
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