Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Isparta’da fındık büyüklüğünde dolu yağışı

Isparta’da fındık büyüklüğünde dolu yağışı

-Cep telefonu ile çekilen araç içi yağış görüntüsü

Sosyal Medya İhlas Muhabir Sparta Dolu Yağışı 

--Üreticinin elinde fındık veya ceviz büyüklüğündeki dolu

( ISPARTA )- Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk:- “Meydana gelen hasar yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacak” ISPARTA

- Isparta’da öğleden sonra etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı hasat öncesinde yetişen ürünlerde hasar oluşturdu. Kentte meydana gelen yağış özellikle kiraz hasadı öncesinde üreticiyi üzdü. Edinilen bilgiye göre, Isparta’da bugün öğleden etkili olan dolu yağışı bazı bölgelerde yetişen ürünlerde hasar oluşturdu. Bölgede üretimi yapılan kirazın meyve erginlik dönemine denk gelen dolu yağışı, bazı bölgelerde hasara yol açtı. Bazı üreticiler sosyal medya üzerinde yaptıkları paylaşımda, “Kiraz soran olursa seneye deriz. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. “Meydana gelen hasar yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacak” İhlas Haber Ajansı

muhabirine açıklamalarda bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentte kısa sürede etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı bölgelerimizde hasar oluştuğu belirtti.
Ziraat Odası Başkanı Selçuk yaptığı açıklamada, “İlimizdeki bazı bölgelerde dolu yağışı nedeniyle hasar olduğu bilgisine ulaştık ama henüz kesin hasar söylemek için erken. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yağış sonrasında gerekli çalışmaları yaptıktan sonra net bir açıklama yapabiliriz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı