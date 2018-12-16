Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Isparta’da feci kaza: 1 ölü Haberi

Isparta’da feci kaza: 1 ölü Haberi

-Kaza mahallinden detaylar

( ISPARTA ) - Isparta’da feci kaza: 1 öldü- Isparta’da feci kaza, kamyon sürücüsü öldü, otomobildekiler de yaralandı ISPARTA

İlk Müdahale Hastane Bild Sparta Yağışlı Hava 


- Isparta’da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’ndeki Maliye kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 116.Cadde istikametinden gelen A.E. yönetimindeki 32 K 0874 plakalı kamyon ile belediye yönünden aşağı inen M.Ç. sevk ve idaresindeki 32 EZ 096 plakalı otomobil, yağışlı havada zeminin kaygan olması nedeniyle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil ve kamyon çevredeki ağaç ve duvara çarparak durabildi. Feci kazada kamyon sürücüsü A.E. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.Ç. ve beraberinde yolcu olarak bulunan H.G. ile R.G. de yaralandı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastane sevk ettiler. Olay yerinde hayatını kaybeden kamyon sürücüsü ise gerekli incelemeler sonrasında morga kaldırıldı. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (FK-SÇ)
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı