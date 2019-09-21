Isparta’da ev yangınında korku dolu anlar

-Mahalle ve yangından detay görüntüler

-Ambulans ve itfaiye ekipleri ile çevre sakinleri detaylar

-Yangının kontrol altına alınması



( ISPARTA ) ISPARTA



- Isparta’da 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın sonucu ikamet kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevre sakinlerine de korku dolu anlar yaşatırken, ev sahibi ile bitişik binadaki kadın fenalaştığı bildirildi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Ayazmana Mahallesi’ndeki 4400. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 3 katlı binanın Nazlı E.’ye ait çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevre binalar ve sokaklarda yaşayan vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine, Isparta Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için hummalı bir çalışma yaptı. Çıkan yangın nedeniyle ev sahibi Nazlı E. ile hemen bitişiğindeki binada yaşayan Ayşenur K. olmak üzere, 2 kişinin de fenalaşarak sinir krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa süre sonra kontrol altına alınan yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana gelen ev ise kullanılamaz hale geldi. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, yangın kesin çıkış nedeni ise yapılacak inceleme sonucu netlik kazanacak.

