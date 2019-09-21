Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Isparta’da ev yangınında korku dolu anlar

Isparta’da ev yangınında korku dolu anlar

Yangında itfaiyenin müdahale görüntüleri

Çatı Katı Tahkikat Ev Yangını Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri 

-Mahalle ve yangından detay görüntüler
-Ambulans ve itfaiye ekipleri ile çevre sakinleri detaylar
-Yangının kontrol altına alınması

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın sonucu ikamet kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevre sakinlerine de korku dolu anlar yaşatırken, ev sahibi ile bitişik binadaki kadın fenalaştığı bildirildi.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Ayazmana Mahallesi’ndeki 4400. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 3 katlı binanın Nazlı E.’ye ait çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevre binalar ve sokaklarda yaşayan vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine, Isparta Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için hummalı bir çalışma yaptı. Çıkan yangın nedeniyle ev sahibi Nazlı E. ile hemen bitişiğindeki binada yaşayan Ayşenur K. olmak üzere, 2 kişinin de fenalaşarak sinir krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa süre sonra kontrol altına alınan yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana gelen ev ise kullanılamaz hale geldi. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, yangın kesin çıkış nedeni ise yapılacak inceleme sonucu netlik kazanacak.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı