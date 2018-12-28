Isparta’da esrardan 20 kat daha tehlikeli 1 kilo 620 gram skunk ele geçirildi

-Isparta Emniyet Müdürlüğü



( ISPARTA ) - - Sürücünün tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis dedektör köpek Odin marifetiyle bin 620 gram skunk esrar ele geçirdi ISPARTA



- Isparta’da yapılan yol kontrolündeki bir araç sürücüsünün tavırlarından şüphelenen narkotik polisi tarafından dedektör köpek Odin marifetiyle yapılan aramalarda esrardan 20 kat daha tehlikeli ve akıl hastalıklarına neden olabilecek kadar tehlikeli 1 kilo 620 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. İstanbul ilinden Isparta’da satış yapılmak üzere uyuşturucu madde getirildiği yönünde bilgi alan polis güçleri, Keçiborlu ilçesinde bir aracı durdurdu. Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve sorgulama yaptığı esnada M.M.T. isimli sürücünün tavırlarından şüphelenen polis, söz konusu yere dedektör köpek Odin’i getirdi. Oto içerisindeki valizde gizlenmiş olarak ele geçirildi Narkotik ekiplerinin dedektör köpek Odin ile yaptığı aramalarda otonun içerisinde bulunan bir valize gizlenmiş vaziyette 1 kilo 620 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.M.T.’nin ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Akıl hastalıklarına varan bir etki bırakıyor Öte yandan skunk maddesinin, normal esrardan 20 kat daha tehlikeli, çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterebilen, şizofreniye kadar varabilen akıl hastalıklarına neden olan tehlikeli bir içeriğe sahip olduğu belirtildi. (FK)

