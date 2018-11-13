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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Isparta’da 'dur' ihtarına uymayan şüpheli vuruldu

Isparta’da 'dur' ihtarına uymayan şüpheli vuruldu

Isparta Şehir Hastanesi Acil servis detayı

( ISPARTA ) ISPARTA

İlk Müdahale Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Hırsız 


- Isparta’da polisin ‘dur’ ikazına uymayıp kaçan 1 kişi vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 15.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sav kasabasında meydana gelen bir hırsızlık olayının failleri olduğu değerlendirilen ve Isparta’ya uyuşturucu madde getirdikleri şüphesi ile takibe alınan araç ve içindeki şüpheliler polis tarafından durdurulmak istendi. Araçtaki 2 kişi polisin ‘dur’ ikazlarına rağmen durmayınca, emniyet güçleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araç içinde bulunan N.B. (18) yaralandı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil servis ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen N.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uyuşturucu madde bulundu Öte yandan, emniyet güçlerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 tabanca bulunduğu, ayrıca 2 şüphelinin de birden çok uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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