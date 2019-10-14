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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Isparta’da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktı Video

Isparta’da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktı Video

-Bomba ihbarı yapılan valizler ve emniyet şeridi görüntüsü

Sparta Güvenlik Önlemi Bomba Uzmanı Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

--Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması ve detaylar
--Bomba uzmanının özel kıyafetiyle olay yerine geçmesi ve geri dönmesi
--İçinden kıyafet çıkan valizlerin incelenmesi ve götürülmesi

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da belediyeye ait katlı otoparkın asansörü önünde bırakılan valizler, bomba olabileceği şüphesiyle ihbar edilince hareketli dakikalar yaşandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra bomba uzmanının olay yerinde incelediği valizlerin içinden kıyafet çıktı. Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Isparta Belediyesi’nin Çelebiler Mahallesi’ndeki katlı otoparkında meydana geldi. Otoparkın eski İl Özel İdaresi Parkı’ndan giriş noktasında görülen 2 valiz, bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, söz konusu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Söz konusu yere gelen Bomba Uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra güvenlik şeridini keserek, şüpheli olduğu ihbar edilen valizlerin yanına gitti. Bomba Uzmanı’nın incelediği valizin içerisinde, kıyafet bulunduğu ve bir vatandaş tarafından unutulmuş olabileceği tespit edildi. Bölgede gerekli incelemeleri tamamlayan ekipler, daha sonra söz konusu valizleri sahibi bulununcaya kadar muhafaza altına aldı. Valizlerin içinde eşya bulunduğunu ortaya çıkmasının ardından çevredekiler de rahat bir nefes aldı.
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