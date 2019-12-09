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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Isparta’da bir kadın, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı İzle

Isparta’da bir kadın, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı İzle

-Olay yeri genel görüntüler

İlk Müdahale Kayınvalide Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

--Polis, ambulans ve çevredekilerden genel görüntüler
--Ev ve ambulans genel görüntü
--Ambulansın gidişi
--Apartman sakinleri evin önünde genel görüntüler
--Kadının atladığı ev ve yerden detaylar
--Apartman sakinlerinin polise, kadının bunalımda olduğunu anlatmaları

( ISPARTA )- Değişiklik olsun diye kayınvalidesine gittiler, herkes yattıktan 2.kattaki camdan aşağı atladı ISPARTA

- Isparta’da psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, ailecek misafir oldukları kayınvalidesinin 2.kattaki evinin camından aşağı atlaması sonucu yaralandı. Olay, bugün saat 00.05 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sıkıntıları bulunduğu öne sürülen 36 yaşındaki Hatice Ö., değişiklik olması sebebiyle eşi ve çocuklarıyla birlikte günübirlik olarak, kayınvalidesinin evine misafir oldu. Evdekiler yattıktan sonra 3.katlı evin 2.kat camından kendini bahçe tarafındaki boşluğa bırakan kadın, toprak zemine düşerek yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerekli tedavisi için Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Polis ekipleri bölgede gerekli incelemeleri yaptıktan sonra konuyla ilgili tahkikat başlattı.
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